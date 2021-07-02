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Владислав Татур: «Наш футбол, к сожалению, все безнадежнее и безнадежнее отстает от всего мира»

Журналист Владислав Татур поделился мнением о развитии беларусского футбола.



«Наш футбол, к сожалению, все безнадежнее и безнадежнее отстает от всего мира, потому что ты смотришь на не топовые команды ЕВРО, ты там в любом случае выделишь 2-3 игрока, которые зарекомендовали себя в европейских чемпионатах. У нас и близко этого ничего не просматривается», – сказал Татур в эфире подкаста To Match.
Tribuna
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