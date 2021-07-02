











– Максим Рыженков довольно грубо высказывался в адрес болельщиков женской сборной, которые приходили на матчи с БЧБ-флагами.





– Думаю, что чиновники, которые выбирают лояльность, а не профессионализм, ничего не могут говорить о спорте. Когда Рыженков заявляет, что без Снытиной и Левченко сборная выступила лучше…





Что можно сказать. Или Рыженков не разбирается в баскетболе, возглавляя федерацию. Или просто несет пропагандистские мысли. Было бы гораздо лучше, если бы чиновники от спорта занимались бы спортом, а не репрессиями в спорте. Тогда, возможно, весь наш беларусский спорт добивался бы гораздо больших высот, – сказал Шевцов.







