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Экс-пресс-атташе «Динамо»: «Было бы гораздо лучше, если бы чиновники от спорта занимались бы спортом, а не репрессиями в спорте»

Экс-пресс-атташе минского «Динамо» Роман Шевцов высказался о спортивных чиновниках в Беларуси.




– Максим Рыженков довольно грубо высказывался в адрес болельщиков женской сборной, которые приходили на матчи с БЧБ-флагами.

– Думаю, что чиновники, которые выбирают лояльность, а не профессионализм, ничего не могут говорить о спорте. Когда Рыженков заявляет, что без Снытиной и Левченко сборная выступила лучше…

Что можно сказать. Или Рыженков не разбирается в баскетболе, возглавляя федерацию. Или просто несет пропагандистские мысли. Было бы гораздо лучше, если бы чиновники от спорта занимались бы спортом, а не репрессиями в спорте. Тогда, возможно, весь наш беларусский спорт добивался бы гораздо больших высот, – сказал Шевцов.
Tribuna
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