Саснович преодолела второй круг Уимблдона, Ивашко – в третий
Белоруска Александра Саснович, занимающая сотую позицию в мировом теннисном рейтинге, пробилась в третий круг Уимблдона.Илья Белорусский теннисист Илья Ивашко, занимающий сейчас 79 место в мировом рейтинге, успешно преодолел второй круг Уимблдона.
За выход в третью стадию турнира белорусская теннисистка играла против Нао Хибино из Япониии (WTA 85). Саснович была сильнее в двух сетах, первую партию она выиграла со счетом 6:4, а вторую взяла на тай-брейке 7:6 (7:4).
В первом круге Саснович играла против именитой американки Серены Уильямс. При счете 3:3 представительница США снялась с матча из-за травмы, и победа была присуждена белорусской теннисистке.
Таким образом, в женском одиночном разряде Уимблдона борьбу продолжают две белоруски – Саснович и Соболенко, в мужском остался лишь Илья Ивашко.
Уимблдон – единственный турнир серии Большого шлема, который играется на траве.
ФОТО: Рейтер
07:32 02/07/2021
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