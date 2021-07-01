Маргарита Левчук: «Мой личный рекорд по заработку – выступление на Европейских играх в Минске»
Оперная певица Маргарита Левчук в интервью проекту «жизнь-малина» рассказала о самом большом заработке.
– Самые большие деньги, которые ты зарабатывала оперой?
– Точную сумму назвать не могу, пишет Трибуна. Это было после спектакля во Флоренции. Там топовый театр. Около трех тысяч за спектакль. Когда шесть спектаклей, сразу нормально выходит.
– Слышал, что твой личный рекорд по заработку – выступление на Европейских играх в Минске. Правда?
– Да.
– Это в районе пятерки?
– Больше, по-моему. Если не ошибаюсь.
– 5-6?
– Сейчас точную сумму не скажу. Там же еще налоги, прочие вычеты. Но это была классная сумма, – сказала Левчук.
21:03 01/07/2021
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