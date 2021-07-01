







– Самые большие деньги, которые ты зарабатывала оперой?





– Точную сумму назвать не могу, пишет Трибуна. Это было после спектакля во Флоренции. Там топовый театр. Около трех тысяч за спектакль. Когда шесть спектаклей, сразу нормально выходит.





– Слышал, что твой личный рекорд по заработку – выступление на Европейских играх в Минске. Правда?





– Да.





– Это в районе пятерки?





– Больше, по-моему. Если не ошибаюсь.





– 5-6?





– Сейчас точную сумму не скажу. Там же еще налоги, прочие вычеты. Но это была классная сумма, – сказала Левчук.