Белорус претендует на пост президента Международной федерации хоккея
Пять членов совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) претендуют на пост президента организации. Об этом ТАСС рассказал Рене Фазел.
Регистрация кандидатов на пост президента завершилась 30 июня, ИИХФ должна утвердить их до 15 июля. Ранее о выдвижении кандидатур объявили члены совета IIHF немец Франц Райндль и чех Петр Бржиза.
"На пост президента ИИХФ претендуют пять человек, но посмотрим, сколько их останется по мере приближения выборов. Очевидно, у некоторых есть определенная политическая тактика, и кто знает, что будет в сентябре", — сказал Фазел.
Помимо Райндля и Бржизы свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардифф и белорус Сергей Гончаров, пишет Прессбол.
18:56 01/07/2021
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