Белорус претендует на пост президента Международной федерации хоккея





Регистрация кандидатов на пост президента завершилась 30 июня, ИИХФ должна утвердить их до 15 июля. Ранее о выдвижении кандидатур объявили члены совета IIHF немец Франц Райндль и чех Петр Бржиза.





"На пост президента ИИХФ претендуют пять человек, но посмотрим, сколько их останется по мере приближения выборов. Очевидно, у некоторых есть определенная политическая тактика, и кто знает, что будет в сентябре", — сказал Фазел.





Помимо Райндля и Бржизы свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардифф и белорус Сергей Гончаров, пишет Прессбол.







