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Йоахим Лев намерен сделать перерыв в карьере

Еще до старта Евро-2020 61-летний специалист, работавший с немецкой сборной с 2006 года, объявил, что покинет команду после турнира.

© REUTERS / JOHN SIBLEY

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев, завершивший свою работу в национальной команде после вылета с Евро-2020, собирается сделать перерыв в карьере, пишет Sputnik со ссылкой на L`Equipe.

Еще до старта чемпионата Европы специалист заявил, что покинет пост главного тренера сборной после чемпионата Европы. Его место в сборной займет Ханс-Дитер Флик.

"Я еще не принял никаких решений. После 15 лет ответственности мне будет полезно немного расслабиться и набраться новой энергии. Но на данный момент у меня нет конкретного плана. Я не хочу сказать, что ухожу на пенсию, мне просто нужно сделать эмоциональный перерыв, сделать шаг назад", - сказал Лев.
Немецкий специалист выразил уверенность, что его в будущем ждет "что-то интересное".
Напомним, накануне немецкая сборная уступила команде Англии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 0:2. В четвертьфинале англичане встретятся с украинцами.
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