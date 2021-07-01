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Источник: БФФ намерена организовать в Казани сентябрьские домашние матчи сборной Беларуси с Уэльсом и Бельгией

Как сообщает издание "Бизнес Online", на Казань обратили внимание не только в "Торпедо"-БелАЗ, которое организует здесь домашний поединок еврокубка с "Копенгагеном", но и Белорусская федерация футбола.


БФФ намерена провести в Казани игры квалификации к чемпионату мира-2022. Сейчас речь идет о домашних встречах против сборных Уэльса и Бельгии, которые должны состояться 5 и 9 сентября соответственно.

Приезд обеих сборных станет для Казани настоящим подарком. Уэльс вышел в плей-офф чемпионата Европы-2020, там выступает игрок "Реала" Гарет Бейл. Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА и считается одним из главных фаворитов нынешнего Евро. В ее составе такие звезды, как Кевин де Брейне, Ромелу Лукаку и Эден Азар.

Вот только для проведения игр сборных и клубов в еврокубках арену нужно лицензировать. По нынешним требованиям стадион должен получить четвертую категорию, главному пункту которого — наличию не менее 8 тысяч зрительских мест — стадион "Центральный" уже соответствует. Другие важные критерии — размер поля, качество света и квадратура отдельных помещений для VIP-зрителей, вещателей и журналистов — тоже выполнены, а значит больших работ по подготовке к играм не потребуется.

Стадион "Центральный" принимал матчи "Рубина" в Лиге чемпионов, а также организовывал игру сборной России против Лихтенштейна в отборе к ЧМ-2014. На арене тренировались участники чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, в том числе сборная Франции.

"Нам интересно провести такие статусные игры на Центральном стадионе. Сборные тут не играли с 2013 года. Сейчас анализируем, все что нужно сделать с нашей стороны для получения необходимых лицензий от УЕФА. Видим, что неразрешимых задач пока не стоит. Будем стараться принять сборную Беларуси — братской нам страны — в Казани. Это честь для нас", — заявил директор арены Ильгиз Фахриев.
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