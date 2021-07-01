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В Витебске придумали наказание игрокам после поражения от Спутника

Игроки оплатят билеты на матч против БАТЭ вместо зрителей

В рамках 15 тура чемпионата Беларуси Витебск на своём поле примет борисовский БАТЭ.

Вход для болельщиков будет бесплатным, а футболисты домашней команды сами оплатят билеты за каждого зрителя в качестве наказания. Также каждому владельцу абонементов будет предоставлена бесплатная программка к игре.

Напомним, что в понедельник Витебск сенсационно уступил Спутнику (3:4), ведя к 48-й минуте 3:0.

После матча со Спутником директор Витебска Николай Вайтюховский сообщил, что сам вариант наказания не придумал, но будет ждать вариантов от игроков и тренерского штаба.
Sportarena.by
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