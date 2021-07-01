Левченко - Рыженкову: «Уверена, вам нравится разнообразие»

Баскетболистка Елена Левченко прокомментировала слова главы БФБ Максима Рыженкова о белорусских болельщиках на арене Евробаскета.





— Иметь другое мнение, отличающееся от «государственного» – это не политика, это право каждого гражданина страны, гарантируемое Конституцией. Советую перечитать. Вам же не говорят, что только в одну баню можно ходить. Уверена, вам нравится «разнообразие».





А вообще, именно такие, как вы, и разделяют людей, только потому, что болели они не с тем флагом, который нравится вам. Но они пришли и болели. По-настоящему болели за сборную с первой игры. А единственный «план» – это был ваш план вовлечь во все это FIBA и полицию Испании, чтобы людей просто не пускали и не разрешали болеть. Вот эта тактика действительно смотрелась ущербно.





Если бы не эти болельщики, то поддержка посольства и те 3 человека, которые держат 2 флага, – так себе поддержка, ну чэсна.









И последнее. У меня возник вопрос: кто же тогда действительно «откровенные негодяи» в этой истории?» – написала Левченко в Инстаграм.





Напомним, ранее Максим Рыженков негативно высказался о болельщиках сборной Беларуси, которые на арене поддерживали национальную команду на Евробаскете с бело-красно-белыми флагами.





«Настоящим болельщикам не надо никаких политических акций и никаких политических ситуаций, чтобы болеть за свою команду. А тот, кто ищет политику, те, конечно, разрабатывали план. Кто о том, как команду отговорить от игры, были планы чуть ли не предоставления убежищ для наших спортсменов, кто бы хотел остаться и не играть за команду. Это вообще глупость.





Были вопросы в отношении того, как болеть так, чтобы команда споткнулась и не играла вообще. А потом, когда команда начала позитивно играть, и наши недруги поняли, что их тактика ущербна, и она показывает, что команда, не смотря не такой прессинг, на наваливание с этими лозунгами, какими-то речевками над командой – не приносит результат. Команда уверенно идет вперед. После этого они взяли тактику другую – будем болеть за команду и кричать, что они молодцы. Но вы, ребята, уже сделали свой выбор уже в самом начале. Вы показали, какие вы настоящие патриоты и любители своей команды. На самом деле вы откровенные негодяи с моей точки зрения в этом вопросе», – сказал Рыженков в эфире «Беларусь 5».



