В трех сетах Ивашко (N 79 рейтинга) победил испанца Хауме Муньяру (69) - 6:1, 7:5, 7:6 (5). Матч продолжался 2 часа 28 минут.





Следующим соперником Ивашко будет француз Жереми Шарди (61).





Соболенко (4-й номер мирового рейтинга) одержала волевую победу над Кэти Боултер из Великобритании (219) – 4:6, 6:3, 6:3. Следующая соперница Соболенко определится в матче Екатерина Александрова (Россия, 36) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, 94).









Уверенную победу над украинкой Катериной Козловой (157) одержала Виктория Азаренко (14). В двух сетах она победила соперницу – 6:1, 6:3. В четверг, 1 июля, она сыграет против Сораны-Михаэлы Кирсти из Румынии (45).





А вот Егор Герасимов и Ольга Говорцова завершили свое выступление в одиночном разряде Уимблдонского турнира.





Говорцова (№136 рейтинга) уступила Коко Вавдевеге из США (165) – 4:6, 2:6. Герасимов (73) же оказался слабее россиянина Карена Хачанова (29) – 1:6, 6:7 (3:7), 3:6.



