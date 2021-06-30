+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Ювентус" в ближайшие дни ждет решения Роналду о будущем

От решения 36-летнего португальского футболиста зависит работа клуба на трансферном рынке.


© REUTERS / MARCELO DEL POZO

Руководство туринского футбольного клуба "Ювентус" ждет от португальского форварда Криштиану Роналду о будущем в клубе, пишет Sputnik со ссылкой на Tuttosport. 

Действующее соглашение 36-летнего нападающего с туринцами истекает в конце июня 2022 года.

По информации источника, в "Ювентусе" ждут окончательного решения от Роналду в ближайшее время. От этого будет зависеть работа клуба на трансферном рынке.

Пока "старая синьора" сосредоточена на подписании полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли и продлении контракта с форвардом Пауло Дибалой. В случае ухода Роналду клуб попытается приобрести нового нападающего для основного состава и будет выбирать между Душаном Влаховичем ("Фиорентина"), Габриэлом Жезусом ("Манчестер Сити") и Мауро Икарди (ПСЖ).

Если Роналду остается, то целью туринцев будет игрок не старше 23 лет на подмену.
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри планирует начать подготовку к предстоящему сезону в середине июля и ждет, что до этого времени португалец окончательно определится, где продолжит карьеру.
Поделиться
Последние известия




‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]