



Что за черный топ на теле Довбика

Артем Довбик в одну секунду превратился из игрока замены в героя матча. После финального свистка все любители футбола начали обсуждать, что же было надето на груди футболиста, пишет sport.24tv.ua. Многие задавали себе вопрос: "Что это за черный топ, который похож на женский бюстгальтер?".





- Довбик откликнулся на передачу Зинченко и ударом головой вывел Украину вперед в счете. На эмоциях 24-летний футболист снял футболку. Тогда фанаты увидели интересный аксессуар на груди игрока.

- Отметим, что нападающий после такого яркого празднования с партнерами по команде получил желтую карточку. Причина – снятие футболки. УЕФА запрещает игрокам снимать футболки во время игры. Почему такие правила? Часто футболисты надевали под низ еще одну футболку с политическими или другими провокационными надписями, которые не приветствовали представители ассоциации.

На самом деле, это никакой не лифчик. Футболисты очень часто используют такой девайс во время тренировок и матчей. Это так называемый помощник тренерского штаба команд для оценки состояния игроков и их работы на футбольном поле.





На Довбике был специальный GPS-трекер от компании STATSports. Он закрепляет между лопатками спортсмена устройство, которое помогает тренерам и командным врачам отслеживать информацию о движении игрока и его состоянии здоровья во время нагрузок.

Что может отслеживать устройство

-скорость

-ускорение

пульс

-преодоленное расстояние

-сердечные ритмы

-реакцию организма на столкновение

-уровень усталости





Датчик также фиксирует правильность постановки ног, распределение веса на ноги, уровень адаптации к дополнительным нагрузкам и тому подобное.





GPS-трекер, который считывает информацию / Фото STATSports





Обратите внимание! На основе полученных данных составляется "тепловая карта" футболиста на поле, которая показывает, где он чаще всего был в течение поединка.

Трекер не позволяет спортсменам расслабиться и провести работу не на все 100%. Тренерский штаб увидит всю эту халяву.





Видео собранной информации от трекера













Сколько стоит такое универсальное устройство?

Цена на сайте компании STATSports составляет 234.99 евро. Если перевести в гривны, то украинцам нужно выложить за него 7,5 тысяч.





Не только футболисты используют такой трекер. Ведущие легкоатлеты и регбисты мира проводят свои тренировки именно в таких устройствах.





Сборная Украины свой следующий матч на Евро-2020 сыграет в субботу, 3 июля. Соперником в четвертьфинале станет Англия. Поединок в Риме начнется в 22:00.











