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Это не лифчик: что было под футболкой Довбика, который вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020

Артем Добвик стал настоящим героем матча Швеция – Украина 1/8 финала Евро-2020. Форвард забил победный гол и на эмоциях снял футболку и все увидели на нем черный топ. Что же это такое.


Что за черный топ на теле Довбика

Артем Довбик в одну секунду превратился из игрока замены в героя матча. После финального свистка все любители футбола начали обсуждать, что же было надето на груди футболиста, пишет sport.24tv.ua. Многие задавали себе вопрос: "Что это за черный топ, который похож на женский бюстгальтер?".

- Довбик откликнулся на передачу Зинченко и ударом головой вывел Украину вперед в счете. На эмоциях 24-летний футболист снял футболку. Тогда фанаты увидели интересный аксессуар на груди игрока.
- Отметим, что нападающий после такого яркого празднования с партнерами по команде получил желтую карточку. Причина – снятие футболки. УЕФА запрещает игрокам снимать футболки во время игры. Почему такие правила? Часто футболисты надевали под низ еще одну футболку с политическими или другими провокационными надписями, которые не приветствовали представители ассоциации.
На самом деле, это никакой не лифчик. Футболисты очень часто используют такой девайс во время тренировок и матчей. Это так называемый помощник тренерского штаба команд для оценки состояния игроков и их работы на футбольном поле.

На Довбике был специальный GPS-трекер от компании STATSports. Он закрепляет между лопатками спортсмена устройство, которое помогает тренерам и командным врачам отслеживать информацию о движении игрока и его состоянии здоровья во время нагрузок.

Что может отслеживать устройство

-скорость
-ускорение
пульс
-преодоленное расстояние
-сердечные ритмы
-реакцию организма на столкновение
-уровень усталости

Датчик также фиксирует правильность постановки ног, распределение веса на ноги, уровень адаптации к дополнительным нагрузкам и тому подобное.

GPS-трекер, который считывает информацию / Фото STATSports

Обратите внимание! На основе полученных данных составляется "тепловая карта" футболиста на поле, которая показывает, где он чаще всего был в течение поединка.
Трекер не позволяет спортсменам расслабиться и провести работу не на все 100%. Тренерский штаб увидит всю эту халяву.

Видео собранной информации от трекера


 

Сколько стоит такое универсальное устройство?

Цена на сайте компании STATSports составляет 234.99 евро. Если перевести в гривны, то украинцам нужно выложить за него 7,5 тысяч.

Не только футболисты используют такой трекер. Ведущие легкоатлеты и регбисты мира проводят свои тренировки именно в таких устройствах.

Сборная Украины свой следующий матч на Евро-2020 сыграет в субботу, 3 июля. Соперником в четвертьфинале станет Англия. Поединок в Риме начнется в 22:00.
Источник: София Кулай
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