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Нет соглашения: у Месси сегодня заканчивается контракт с "Барселоной"

Завтра капитан «Барселоны» Лионель Месси может стать свободным агентом.


Срок действия нынешнего соглашения с каталонским клубом истекает в полночь. Сообщалось, пишет sports.ru, что стороны договорились о подписании нового контракта сроком до 2023 года, однако о продлении сотрудничества еще не было объявлено официально.

Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года. Он дебютировал за основную команду в ноябре 2003 года.

Со статистикой 34-летнего форварда можно ознакомиться здесь
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