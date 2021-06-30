Нет соглашения: у Месси сегодня заканчивается контракт с "Барселоной"
Завтра капитан «Барселоны» Лионель Месси может стать свободным агентом.
Срок действия нынешнего соглашения с каталонским клубом истекает в полночь. Сообщалось, пишет sports.ru, что стороны договорились о подписании нового контракта сроком до 2023 года, однако о продлении сотрудничества еще не было объявлено официально.
Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года. Он дебютировал за основную команду в ноябре 2003 года.
Со статистикой 34-летнего форварда можно ознакомиться здесь
18:17 30/06/2021
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