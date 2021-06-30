Определились все пары 1/4 финала футбольного Евро-2020. Расписание

Расписание четвертьфинальных поединков Евро-2020:





Швейцария - Испания (Санкт-Петербург)





Бельгия - Италия (Мюнхен)





Чехия - Дания (Баку)





Украина - Англия (Рим).





Полуфиналы пройдут 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.





Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион «Уэмбли» в Лондоне.



