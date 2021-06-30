Cтилист назвал самую модную команду Евро-2020





По его мнению, форма итальянцев выглядит «сдержанно и очень брутально», благодаря ей в игроках чувствуется элегантность и спортивность.





Лисовец также отметил форму французской команды. Стилист считает, что их красные гетры на тёмно-синем фоне выглядят привлекательно, в целом создаётся некий детский образ, на который приятно смотреть.









Форма украинцев, хоть и не продумана с точки зрения стиля, но зато запоминается зрителю.





Украина в виде бананов выглядит очень забавно. Конечно, это история не про стиль. Однако она смотрится ярко, обращает на себя внимание, а главное, запоминается, — отметил Лисовец.









Напомним, что форма украинской сборной поначалу вызвала политический скандал. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил сборной Украины оставить лозунг «Героям слава!» на форме, в которой команда Андрея Шевченко выступает на чемпионате Европы — 2020.