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Cтилист назвал самую модную команду Евро-2020

Российский cтилист Влад Лисовец назвал самые модные команды футболистов на Евро-2020. Лидерами списка стали сборные Италии, Франции и Украины, пишет «Вечерняя Москва».


По его мнению, форма итальянцев выглядит «сдержанно и очень брутально», благодаря ей в игроках чувствуется элегантность и спортивность.

Лисовец также отметил форму французской команды. Стилист считает, что их красные гетры на тёмно-синем фоне выглядят привлекательно, в целом создаётся некий детский образ, на который приятно смотреть.


Форма украинцев, хоть и не продумана с точки зрения стиля, но зато запоминается зрителю.

Украина в виде бананов выглядит очень забавно. Конечно, это история не про стиль. Однако она смотрится ярко, обращает на себя внимание, а главное, запоминается, — отметил Лисовец.


Напомним, что форма украинской сборной поначалу вызвала политический скандал. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил сборной Украины оставить лозунг «Героям слава!» на форме, в которой команда Андрея Шевченко выступает на чемпионате Европы — 2020.
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