+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

До свидания, Серена! Уильямс не смогла обыграть белоруску Александру Саснович на Уимблдоне

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдонского турнира.

Ее соперницей в стартовом матче была именитая американка Серена Уильямс. Однако противостояние соперниц завершилось уже в первом сете. При равной игре и счете 3:3 Уияльмс снялась с матча из-за травмы. Таким образом, Александра Саснович автоматически вышла во второй круг соревнований.

Фото: Getty Images


В своем следующем матче на Уимблдоне Саснович сыграет с победительницей встречи Нао Хибино (Япония, WTA 85) - Бернарда Пера (США, WTA 74).
 
27-летняя Саснович занимает 100-е место в мировом рейтинге.
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]