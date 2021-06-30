Ее соперницей в стартовом матче была именитая американка Серена Уильямс. Однако противостояние соперниц завершилось уже в первом сете. При равной игре и счете 3:3 Уияльмс снялась с матча из-за травмы. Таким образом, Александра Саснович автоматически вышла во второй круг соревнований.





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В своем следующем матче на Уимблдоне Саснович сыграет с победительницей встречи Нао Хибино (Япония, WTA 85) - Бернарда Пера (США, WTA 74).

27-летняя Саснович занимает 100-е место в мировом рейтинге.



