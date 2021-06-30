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Бывший тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый рассказал о том, чему сборная России по футболу может поучиться у Украины, передает Metaratings.ru.





«Все команды, что я видел, с упоением пели. Чему нашим можно поучиться у украинцев, так это футбольной страсти. У нас литовец и белорус в тренерском штабе не будут петь гимн. Они просто работают в сборной», — сказал Чалый.

Напомним, сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в 1/8 финала Швецию со счетом 2:1 (овертайм).



