"Это было нереально круто!" – Зеленский о победе сборной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро!!! Невероятное напряжение, безумная "заруба"в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте.
Это было нереально круто! Ребята, respect – вы настоящие бойцы! Беседин – здоровья.
Слава Украине!" - написал Влдимир Зеленский в Твиттер.
Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу. Теперь она встретится со сборной Англии, которая обыграла команду Германии со счетом 2:0.
01:05 30/06/2021
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