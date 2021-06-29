«Футбол увлекает, отвлекает и приводит в восторг.





Футбол огорчает, удручает и приводит в ярость.





Футбол заряжает, окрыляет и объединяет.





Футбол учит, лечит и объединяет.





Футбол дисциплинирует, диагностирует и мотивирует.





Футбол – это фиеста, фантастика и fun!





Любите футбол! Цените футбол! Играйте в футбол!





Футбол – это не только техника владения мячом. Это не бей-беги. Не «суши счёт». Не «лупи по ногам». Футбол – это не спортивная повинность, не общественная обязаловка и никак не чиновничья прихоть. Футбол – это симфония мяча и Человека. Это rock’n’roll креативных единомышленников. Это изваяние тренера, который видит лучшее в каждом игроке. Это проявление характера, силы, воли и разума.





Футбол именно такой, когда играют свободные люди. Люди, которые уважают себя, понимают и ценят настоящее партнёрство и командный дух. Играют по правилам. Единым для всех. Футбол именно такой, когда в одной команде страны не только 22 игрока сборной, но и миллионы болельщиков, тысячи тренеров, десятки тысяч больших и малых спонсоров. Футбол именно такой, когда он народный. Когда любовь к игре бьёт понты, гонорары и «ай, и так сойдёт».





На Евро-2020 Венгрия и Швейцария ярко, сочно, красочно показали именно такой футбол. Бросили вызов большим и сильным. Не опустили руки, когда проигрывали. Бились до конца. Не дрожали перед авторитетами, игнорировали ставки букмейкеров. Потому что они любят настоящий футбол. Потому что они чувствуют за собой свободную страну. Они видят горящие глаза миллионов своих соотечественников. В том числе детей, которые играют в футбол, а не залипают в планшетах, не гробят себя наркотиками.





Каким был бы футбол, если бы им владели, управляли, командовали, регулировали чиновники? Скучная, вялая, тупая самодеятельность с заказным результатом. Таким, как всё, за что берутся руки бюрократов и политиков. Футбол в исполнении чиновников/политиков имел бы столько общего с настоящим футболом, как настоящий оливье по сравнению с едой «оливье» в сельской столовой, как настоящий борщ по сравнению с солдатской похлёбкой с таким же названием.





В Беларусь есть настоящие мастера футбола. Есть талантливые тренеры. Есть стадионы, мячи, ворота и футбольная лига. В Беларуси нет настоящего футбола, потому что в Беларуси нет свободы. Свободы выбора и ответственности за него. Потому что в Беларуси не работает принцип гражданственности и добровольности. Распорядители чужого (политики и чиновники) не знают, что футбол играют сердцем, а не бутсами. Бутсы можно импортозаместить или привести из-за границы. Сердце в футболе, волю свободного человека не заменишь ничем.





Вот почему мы наслаждаемся игрой таким команд, как Венгрия и Швейцария на Евро-2020. Они напоминают нам, что такое настоящий футбол. Его Величество Футбол. Спасибо, вам, братья-по-футболу! За уникальный праздник разума и души! За мощнейший заряд позитива!



