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Де Бур покинет пост главного тренера сборной Нидерландов

"Оранжевые" в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу уступили чехам, после неудачи наставник сборной приняли решение уйти из команды.


Нидерландский специалист Франк де Бур уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов, сообщили в пресс-службе Королевского футбольного союза (KNVB), пишет Sputnik. 

Голландцы под руководством де Бура дошли до 1/8 финала чемпионата Европы. В первом раунде плей-офф "оранжевые" уступили сборной Чехии (0:2).
"Франк де Бур объявил, что не хочет продолжать (работу), что также соответствует контракту между обеими сторонами, который включал попадание в четвертьфинал Евро-2020", — говорится в заявлении KNVB.

В свою очередь, специалист отметил, что "цель не была достигнута, это ясно".
51-летний де Бур возглавил сборную Нидерландов в 2020 году. Под его руководством голландцы провели 15 матчей, в которых одержала 8 побед, 4 ничьих и 3 поражения.
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