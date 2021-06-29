Дидье Дешам: «Мбаппе ужасно расстроен. Никто не может злиться на него, он взял на себя ответственность»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о форварде Килиане Мбаппе после матча против Швейцарии (3:3, по пенальти – 4:5) в 1/8 финала Евро-2020.
Нападающий «ПСЖ» не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии, пишет Трибуна.
«Мбаппе ужасно расстроен, как и все футболисты. Но никто не может злиться на него, он взял на себя ответственность исполнить пятый пенальти», – сказал тренер в эфире TF1.
19:16 29/06/2021
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