Нападающий «ПСЖ» не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии, пишет Трибуна.





«Мбаппе ужасно расстроен, как и все футболисты. Но никто не может злиться на него, он взял на себя ответственность исполнить пятый пенальти», – сказал тренер в эфире TF1.