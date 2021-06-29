На «Тур де Франс» гонщики остановились на минуту в знак протеста против условий соревнований, приведших к завалам
Вскоре после старта 4-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» гонщики остановились на минуту в знак протеста против условий соревнований.
На первых трех этапах «Тур де Франс» произошло несколько массовых завалов, в которых пострадали десятки гонщиков.
В завале на 1-м этапе многодневки пострадал 21 гонщик. На 3-м этапе в результате завалов различные повреждения получили, в частности, британец Герейнт Томас (Ineos Grenadiers), Роберт Гесинк (Jumbo – Visma) из Нидерландов, австралийцы Калеб Эван (Lotto Soudal) и Джек Хейг (Bahrain – Victorious), словенец Примож Роглич (Jumbo – Visma).
Источник: Трибуна
18:49 29/06/2021
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