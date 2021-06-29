Роналду: Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но мы благодарны болельщикам
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:1) и вылета команды из соревнований, передает "Чемпионат".
"Мы не добились желаемого результата и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем на турнире. Мы выложились на сто процентов, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может дарить радость португальцам. Болельщики неустанно поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы бились за них, чтобы оправдать их доверие, пишет ru.oxu.az. Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но мы искренне благодарны вам.
Поздравляем Бельгию и желаем удачи остальным командам. Мы же вернемся сильнее. Вперед, Португалия!" - написал Роналду в своем Instagram.
18:21 29/06/2021
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