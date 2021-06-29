Шкурин ведет переговоры с «Хапоэлем» из Тель-Авива
Беларусский форвард ЦСКА Илья Шкурин ведет переговоры с «Хапоэлем» из Тель-Авива, передает one.co.il.
21-летний нападающий в минувшем сезоне провел 9 игр, в которых забил 3 мяча.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
Напомним, Шкурин после выборов президента в августе 2020 года заявил, что отказывается выступать за сборную Беларуси пока у власти находится Александр Лукашенко.
В декабре футболист подписал письмо за честные выборы и против насилия. После чего был исключен из сборной Беларуси и лишен льготы по отсрочке воинской службы.
Председатель АБФФ Владимир Базанов заявлял, что Шкурин не имел права отказаться приезжать в сборную.
15:01 29/06/2021
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