Александр Андриевский и "Юность" не смогли договориться
Экс-тренер "Сочи", "Сибири" и ряда других клубов КХЛ Александр Андриевский не смог договориться о контракте с минской "Юностью", сообщает "Белорусский хоккей".
В прошлом сезоне 52-летний специалист возглавлял "Сочи", однако 13 октября 2020 года был отправлен в отставку. С тех пор Андриевский находится без работы.
Также Андриевский работал в качестве ассистента главного тренера сборной Беларуси на четырех чемпионатах мира.
Ранее об интересе к Андриевскому сообщал председатель ХК "Юность-Минск" Алексей Баранов.
10:44 29/06/2021
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