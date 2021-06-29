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Александр Андриевский и "Юность" не смогли договориться

Экс-тренер "Сочи", "Сибири" и ряда других клубов КХЛ Александр Андриевский не смог договориться о контракте с минской "Юностью", сообщает "Белорусский хоккей".

В прошлом сезоне 52-летний специалист возглавлял "Сочи", однако 13 октября 2020 года был отправлен в отставку. С тех пор Андриевский находится без работы.

Также Андриевский работал в качестве ассистента главного тренера сборной Беларуси на четырех чемпионатах мира.

Ранее об интересе к Андриевскому сообщал председатель ХК "Юность-Минск" Алексей Баранов.
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