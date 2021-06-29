Невероятно! Чемпион мира сборная Франции вылетела с Евро-2020, проиграв Швейцарии
Сборная Франции, действующий чемпион мира по футболу, уступила команде Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 и вылетела из турнира.
Основное время матча, прошедшего вечером 28 июня в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3. При этом французы вели 3:1 и пропустили два гола от швейцарцев в концовке второго тайма.
Дополнительное время завершилось без голов. В серии пенальти Швейцария победила со счетом 5:4. Решающий мяч в ворота швейцарцев не забил лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.
В четвертьфинале чемпионата Европы по футболу Швейцария сыграет с командой Испании, которая ранее в понедельник со счетом 5:3 обыграла Хорватию, вырвав победу в дополнительное время.
Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.
Источник: meduza.io
10:11 29/06/2021
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