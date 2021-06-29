Основное время матча, прошедшего вечером 28 июня в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3. При этом французы вели 3:1 и пропустили два гола от швейцарцев в концовке второго тайма.





Дополнительное время завершилось без голов. В серии пенальти Швейцария победила со счетом 5:4. Решающий мяч в ворота швейцарцев не забил лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.





В четвертьфинале чемпионата Европы по футболу Швейцария сыграет с командой Испании, которая ранее в понедельник со счетом 5:3 обыграла Хорватию, вырвав победу в дополнительное время.





Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.