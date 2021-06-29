



По словам Иванова, Минспорта запретило жодинскому клубу играть матч в Польше, что логистически было удобно команде: можно было добраться на автобусе.





«Назло маме уши отморожу, или Минспорта усложняет жизнь? На примере жодинского «Торпедо».





«Домашний» матч Лиги конференций с «Копенгагеном» автозаводцы хотели провести в Польше. Доехать до Варшавы на автобусе, уехать обратно на автобусе. Все складывалось, пока из Минспорта, говорят, не поступила вводная – никаких стран из Евросоюза!





Пришлось искать дальше. «Прощупывали» разные варианты по России (включая Тулу, о которой я писал), но везде срывалось. Следовало поторапливаться, потому что УЕФА требовал определиться до 25 июня.





В итоге приютить согласилась Казань. Правда, не на главной арене, где «Рубин» сейчас играет. А на той, где «Рубин» играл. Стадион «Центральный», которому три дня назад 61 год исполнился.





Вот так. Вообще, нашим клубам было настоятельно рекомендовали проводить матчи именно в России. Говорят, даже в письменной форме. Однако Россию выбрало только «Торпедо».





Брест хотел играть в Польше (что логично – рукой подать). Но Польша, как я писал выше, вдруг оказалась под запретом. Украина – тоже.





Фишка в том, что клубы прорабатывали варианты с момента жеребьевки. У многих были договоренности, однако за пару дней до дедлайна (25 июня для участников Лиги конференций) появился этот запрет БФФ/Минспорта. Пришлось в спешке искать альтернативу.





Ну и занятно: зимой всем клубам запрещали Турцию, потому что дорого. А сейчас всем запретили Польшу, потому что... дешево», – написал Иванов.





Матчи автозаводцев запланированы на 22 и 29 июля.





Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.





После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили беларусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в определенные европейские страны.







