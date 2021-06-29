Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали обладателями золотой медали турнира в синхронных прыжках, заработав у судей оценку 50,450 баллов. Серебро завоевали россияне Кирилл Козлов и Данила Касимов (50,150), бронза досталась итальянцам Самуэлю Патиссо и Дарио Алои (48,720).





В состязаниях среди женщин белорусская дружина также не осталась без медалей. Бронзовая награда на счету Полины Шедько – 54,140 балла. Еще одна белоруска Екатерина Ершова заняла пятое место (53,090). Золото выиграла россиянка Сусана Кочесок (55,770). Серебро на счету другой россиянки Яны Лебедевой (55,270).





Этап Кубка мира стал заключительным крупным стартом накануне Олимпийских игр в Токио. В столице Японии в прыжках на батуте медали будут разыграны 30 и 31 июля в Ariake Gymnastics Center.