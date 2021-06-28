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Сказал - сделал: футболист сборной Хорватии разделся до трусов после поражения от Испании на Евро

Футболист «Дженоа» и сборной Хорватии Милан Бадель разделся до трусов после матча 1/8 финала чемпионата Европы против Испании. Об этом сообщается в Twitter Mig Greengard.


Фото: HANNAH MCKAY / Reuters

После финального свистка полузащитник подошел к фанатам, чтобы поблагодарить их за поддержку. В итоге Бадель снял с себя футболку и шорты и отдал их болельщикам. Весь матч хавбек провел на скамейке запасных.

Встреча Испании с Хорватией прошла в понедельник, 28 июня. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В овертайме дважды отличились испанцы и вышли в четвертьфинал.

Бадель провел за сборную Хорватии 55 матчей. В активе полузащитника два гола.
Лента.ру
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