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Испания обыграла Хорватию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро

Встреча между командами началась с курьеза – на 20-й минуте игры вратарь испанцев забил гол в свои ворота.



Сборная Испании, обыгравшая команду Хорватии, вышла в четверть финал чемпионата Европы футболу, передает Sputnik.

Встреча между командами состоялась в понедельник 28 июня на стадионе "Паркен", расположенном в Копенгагене.

Счет в игре открыл испанский голкипер Унай Симон, который оформил автогол. После этого испанцы сумели забили три мяча: отличились Пабло Серабия (38), Сесар Аспиликуэта (57) и Ферран Торрес (76).

К завершению основного времени матча хорваты сумели сравнять счет – 3:3 (Мислав Оршич (85), Марио Пашалич (90+2)).

В дополнительном времени испанцы забили два гола – благодаря точным ударам Альваро Мората и Микеля Оярсабаля.

В четвертьфинале, который состоится 2 июля, испанцы встретятся с победителем пары Франция – Швейцария.
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