



«К сожалению, то, что произошло на триатлоне – сейчас данность в нашей стране, и мы никак не могли на это повлиять. Мы просто организовываем мероприятие, а МВД уже живет своей жизнью, пишет Трибуна.





Такое сейчас перестало быть для кого-то новостью. И те задержания, которые происходят каждый день, могут быть как и на соревнованиях, так и прямо в магазине. МВД не спрашивает у нас разрешения, где им ходить и что делать: они делают, что хотят. Организация мероприятия и охрана порядка – это две совершенно разные вещи. Мы на это никак не можем повлиять.





На соревновании присутствовало 1800 участников из 12 стран, были люди из Камчатки, которые потратили большие деньги на дорогу и гостиницы. Это соревнование, к которому участники готовятся каждый день в течение года-полтора, и мы просто не имели права его отменить.





Если провести опрос, то каждый сотый может и сказал бы, что прекратить – это хорошее решение, но остальным участникам это бы не понравилось. И вот тогда негатива было бы очень много.





Мы постарались хорошо провести триатлон, участники оставляют положительные отзывы. Проводя такие мероприятия, мы хотим, чтобы люди хоть немножко смогли переключиться с негатива, даем какую-то позитивную повестку. Вообще сложно выжить, если не делать чего-то хорошего. И даже в убыток себе мы стараемся уже четвертый год проводить такое соревнование.





Конечно, неприятно, что происходят такие вещи, но мы не можем повлиять на это. МВД не спрашивает у нас, что им делать и кого задерживать. Но и в этих условиях мы пытаемся делать что-то, чтобы наша жизнь совсем не остановилась», – сказал Плодунов в интервью Белсату.





Сегодня стало известно, что задержанных в суд не доставляли, их административные дела рассматривались дистанционно. Суд признал Юрия Семашко и Артема Казимирчика виновными по статье 24.23 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия) и назначил по 15 суток ареста каждому. Александру Клименкову дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство.





Всем на год запретили посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.





Напомним, троих участников минского триатлона задержали 26 июня. По словам МВД, они демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка.





Через некоторое время после задержания в сети появилось видео, где триатлонисты на фоне красно-зеленого флага рассказывают, за что они могли быть задержаны, а также извиняются за свои поступки. Один из них сказал, что выкрикнул «Жыве Беларусь» группе людей с красно-зелеными флагами, второй показал им «дизлайк», а третий крикнул «Жыве».



