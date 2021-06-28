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На Евро-2020 забито 9 автоголов – столько было за всю историю чемпионатов Европы

Сборная Хорватии обыгрывает Испанию (1:0, первый тайм) в 1/8 финала Евро-2020.


На 20-й минуте голкипер испанцев Унаи Симон не сумел как следует обработать мяч после передачи хавбека Педри, и тот влетел в ворота. Гол записали на Педри.

Это девятый автогол на текущем турнире, пишет Трибуна. Столько было забито за всю историю чемпионатов Европы.

До сегодняшнего дня мячи в свои ворота отправляли защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войчех Шченсны в игре со Словакией (1:2), защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3), футболисты сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче с Германией (2:4), голкипер команды Финляндии Лукаш Градецки в игре с Бельгией (0:2), вратарь Словакии Мартин Дубравка и хавбек Юрай Куцка в игре с Испанией (0:5).
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