



Расскажите за что вам федерация выписала штраф?





Штраф выписали за нарушение пункта регламента о "двойном представительстве". Суть в том, что я заключил контракт и с "Неманом", и в данном случае с Шигайбаевым и Шукуровым. Это все очень странно выглядит. Федерация пытается выставить агентов какими-то барыгами, которые хотят срубить денег и с игрока, и с клуба, в который этого футболиста привозят. При этом в моих контрактах четко прописано, что я не могу получать деньги с обеих сторон. То есть я или беру деньги от игрока, или от клуба. В этой ситуации я брал деньги с клуба, так как у ребят далеко не космические суммы, от процента с которых я не стану богаче.





То есть нарушение все же было?





Дело в том, что контракт Шигайбаева регистрировался еще при предыдущем руководстве федерации, тогда проблем не возникло. Когда я привез на регистрацию контракт с Шукуровым, то мне отказали, ссылаясь опять же на пункт о "двойном представительстве". Я объяснил, что не намерен получать деньги одновременно от игрока и от клуба, но контракт все равно не зарегистрировали. То есть документ даже зарегистрирован не был, а штраф все равно выписали. Видимо, они вспомнили, что я и раньше регистрировал соглашения других футболистов и решили проверить. По итогу меня оштрафовали и за Шигайбаева, и за Шукурова. Я считаю, что этот регламент устарел, хотя в федерации и говорят про постоянные нововведения и совершенствования. Изначально я хотел немного подождать и переписать их на представительство моего агентства в Польше, которое в скором времени откроется, но до этого мне уже выписали штраф. В Европе, к слову, даже приветствуется практика двойного представительства. Это существенно облегчает жизнь клубам. Если возникают проблемы с компенсацией за игрока, то решать их в таком случае будет не клуб, а агент. Здесь же все наоборот… Мне нужно приводить какого-то подставного агента, чтобы он подписал контракт с клубом, а я мог спокойно регистрировать контракт с игроком. Федерация вынуждает агентов работать как барыг: искать какие-то схемы, подставных людей либо просто работать "купи-продай".





Будете ли вы оспаривать решение?





Я посовещался с юристами и решил, что нет. Сумма штрафа достаточно приличная, и я потрачу еще больше, чтобы попытаться решение оспорить, притом что гарантий положительного для меня исхода нет. Возможно, этот случай станет для федерации прецедентом — и они наконец-то поймут, то регламент нужно изменить.











