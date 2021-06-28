







"В сборной играют одни заслуженные мастера спорта. Худшая команда чемпионата Европы, зато тренер — орденоносец, пишет Прессбол. Пусть руководители решают, как им выходить из этой ситуации. А то в экстазе пораздавали всем орденов и званий, а теперь стыдно.





Но лишать, конечно, уже некрасиво будет совсем. Если только сами игроки и тренер не захотят. Но Черчесов ни за что в жизни не откажется от ордена Александра Невского.





А футболистам надо уезжать играть в Европу, вот и весь секрет. Но из РПЛ уехать сложно. Должно быть огромное желание самого игрока, потому что клуб, агенты и родственники будут отговаривать, условия в России же намного выгоднее", — цитирует Канчельскиса sport24.











