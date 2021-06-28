Андрей Канчельскис: сборная России — худшая команда чемпионата Европы. Зато тренер орденоносец
Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о вылете сборной России с чемпионата Европы-2020.
"В сборной играют одни заслуженные мастера спорта. Худшая команда чемпионата Европы, зато тренер — орденоносец, пишет Прессбол. Пусть руководители решают, как им выходить из этой ситуации. А то в экстазе пораздавали всем орденов и званий, а теперь стыдно.
Но лишать, конечно, уже некрасиво будет совсем. Если только сами игроки и тренер не захотят. Но Черчесов ни за что в жизни не откажется от ордена Александра Невского.
А футболистам надо уезжать играть в Европу, вот и весь секрет. Но из РПЛ уехать сложно. Должно быть огромное желание самого игрока, потому что клуб, агенты и родственники будут отговаривать, условия в России же намного выгоднее", — цитирует Канчельскиса sport24.
19:01 28/06/2021
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