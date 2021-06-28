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Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн объявил о банкротстве, его долг 26,8 млн долларов

Генеральный менеджер "Сан-Хосе" Дуг Уилсон рассмотрит варианты обмена нападающего Эвандера Кейна, сообщает sport-express.ru со ссылкой на The Hockey Writers.


По ходу сезона у хоккеиста возникли разногласия с некоторыми партнерами по команде. Руководство постарается расстаться с конфликтным игроком.

В прошедшем сезоне Кейн набрал 49 (22+27) очков в 56 матчах. Его контракт с зарплатой в 7 миллионов долларов в год действует до конца сезона-2024/25.

За несколько дней до старта регулярки темнокожий форвард "Акул" подал заявление о банкротстве. В заявлении указано, пишет Прессбол, что долг хоккеиста составляет 26.8 миллиона долларов, притом что его активы составляют 10.2 млн. Кейн указал 47 кредиторов, включая частных лиц, банки и свое бывшее агентство Newport, — пишет сайт ФХБ.

В сезоне-2012/12 Кейн провел 12 матчей за минское "Динамо" в КХЛ.
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