



По ходу сезона у хоккеиста возникли разногласия с некоторыми партнерами по команде. Руководство постарается расстаться с конфликтным игроком.





В прошедшем сезоне Кейн набрал 49 (22+27) очков в 56 матчах. Его контракт с зарплатой в 7 миллионов долларов в год действует до конца сезона-2024/25.





За несколько дней до старта регулярки темнокожий форвард "Акул" подал заявление о банкротстве. В заявлении указано, пишет Прессбол, что долг хоккеиста составляет 26.8 миллиона долларов, притом что его активы составляют 10.2 млн. Кейн указал 47 кредиторов, включая частных лиц, банки и свое бывшее агентство Newport, — пишет сайт ФХБ.





В сезоне-2012/12 Кейн провел 12 матчей за минское "Динамо" в КХЛ.



