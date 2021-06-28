+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Арина Соболенко выиграла в первом раунде Уимблдона-2021

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над румынкой Моникой Никулеску в первом матче Уимблдонского турнира нынешнего года. Матч 1/64 финала завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Соболенко.


Особенностью данного матча было то, что он был проведен под крышей, а не на открытых кортах, как должно было произойти изначально, пишет interfax.by. Дождливая погода в Лондоне стала причиной приостановки некоторых встреч и переноса их под крышу.

В своем следующем матче в турнире серии Большого шлема белоруска сыграет с победительницей матча Даниэль Лао (США, 239 WTA) — Кэти Бултер (Великобритания, 219 WTA).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]