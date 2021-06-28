Задержанных в субботу триатлонистов отправили на сутки и запретили посещать соревнования
Задержанных на соревновании по триатлону спортсменов отправили на сутки и запретили на год посещать соревнования
Об этом сообщили TUT.ВY их родственники.
Задержанных в суд не доставляли, их административные дела рассматривались дистанционно.
Суд признал Юрия Семашко и Артема Казимирчика виновными по статье 24.23 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия) и назначил по 15 суток ареста каждому.
Александру Клименкову дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство.
Всем на год запретили посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.
Напомним, троих участников минского триатлона задержали 26 июня. По словам МВД, они демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка.
Через некоторое время после задержания в сети появилось видео, где триатлонисты на фоне красно-зеленого флага рассказывают, за что они могли быть задержаны, а также извиняются за свои поступки.
Один из них сказал, что выкрикнул «Жыве Беларусь» группе людей с красно-зелеными флагами, второй показал им «дизлайк», а третий крикнул «Жыве».
Уточним, что после августа 2020 года силовики активно практикуют запись подобных видео с задержанными. Правозащитники неоднократно заявляли, что подобная практика нарушает права человека, что подобные видео могут записываться под давлением.
16:18 28/06/2021
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