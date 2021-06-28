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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Задержанных в субботу триатлонистов отправили на сутки и запретили посещать соревнования

Задержанных на соревновании по триатлону спортсменов отправили на сутки и запретили на год посещать соревнования

Об этом сообщили TUT.ВY их родственники.

Задержанных в суд не доставляли, их административные дела рассматривались дистанционно. 

Суд признал Юрия Семашко и Артема Казимирчика виновными по статье 24.23 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия) и назначил по 15 суток ареста каждому. 

Александру Клименкову дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. 

Всем на год запретили посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.

Напомним, троих участников минского триатлона задержали 26 июня. По словам МВД, они демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка.

Через некоторое время после задержания в сети появилось видео, где триатлонисты на фоне красно-зеленого флага рассказывают, за что они могли быть задержаны, а также извиняются за свои поступки. 

Один из них сказал, что выкрикнул «Жыве Беларусь» группе людей с красно-зелеными флагами, второй показал им «дизлайк», а третий крикнул «Жыве».

Уточним, что после августа 2020 года силовики активно практикуют запись подобных видео с задержанными. Правозащитники неоднократно заявляли, что подобная практика нарушает права человека, что подобные видео могут записываться под давлением.
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