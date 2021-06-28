



Однако при этом подписантка провластного письма улетела всего на 6,59 – и снова не выполнила норматив в 6,82, который дает право на выступление на ОИ, ишет Трибуна.





Однако же спортсменка не сильно расстроилась. В послесоревновательном интервью Мирончик-Иванова лишь немного посетовала на погодные условия, но подытожила: «Результат не напрягает. Главное – прыгнуть за 7 метров тогда, когда это будет нужно». Такое заявление наводит на мысль о том, что любимица системы уверена, что главный старт еще впереди – и о чем еще тут может быть речь, если не об Олимпиаде?





Мирончик-Иванова наверняка будет в Токио и без выполненного норматива

Вообще в 2020 году Мирончик-Иванова дальше нормативных 6,82 прыгнула даже два раза: 6,93 было 17 июля на Кубке Беларуси, 6,94 зафиксировали 5 сентября на турнире в Австрии. Однако же из-за пандемии World Athletics объявила, что в период с 6 апреля по 30 ноября 2020-го никакие результаты не будут засчитываться как нормативные. Известно об этом стало не постфактум, а 7 апреля 2020-го – то есть все спортсмены знали, что до декабря их усилия не принесут успеха.





Ныне как зачетные к ОИ считаются результаты, показанные в два периода: с 30 июня 2019-го по 5 апреля 2020-го и с 1 декабря 2020-го по 29 июня 2021-го. В первый год без малого лучший результат Мирончик-Ивановой – 6,76, во второй полугодовой отрезок – 6,79. До норматива чуть-чуть, но не хватает. В то же время только за 2021 год прыгнуть за 6,82 смогли уже 19 спортсменок.





Однако ровно за те же отрезки времени к ОИ посчитают мировой рейтинг спортсменок – и Мирончик-Иванова за неделю до конца срока оставалась там шестой. Считается рейтинг довольно сложно – учитывает места на соревнованиях в зависимости от класса и включает в себя состязания в том числе в помещениях. Грубо говоря, Анастасия так высоко, потому что часто соревнуется и редко выпадает из топ-5 на турнирах.





При этом рейтинг не гарантирует успеха на ОИ – например, американка Тара Дэвис, у которой было не так много соревнований, в списке лишь 17-я, однако в марте этого года она улетела на 7,14, что гораздо интереснее в плане перспектив на медаль. Однако же место в мировом топе не оставляет сомнений в том, что World Athletics 29 июня выдаст Мирончик-Ивановой приглашение в Токио даже без выполненного олимпийского норматива.





Что беларусский НОК пошлет такую спортсменку на Игры, несмотря на все слова об оценках перспективности, мы тоже не сомневаемся. Все же президентство в НОК никуда не ушло из семьи Лукашенко, а прыгунья – пожалуй, самая отмеченная за последний год сторонница режима.





12 августа, когда Беларусь начала узнавать о нечеловеческом насилии к задержанным на мирных акциях или просто случайным прохожим, лейтенант системы МВД Мирончик-Иванова пожелала согражданам «жить позитивом», а к концу месяца продолжила тему, заявив, что «победитель у нас на выборах один», а «там, где негатив, там разрушается страна».





Такая позиция не осталась без внимания – с тех пор Анастасия:





выступила на провластном женском форуме с приравниванием патриотизма к «несмене позиции»;





побывала на тайной инаугурации;





в первых рядах подписалась за Лукашенко;





была у него же на записи новогоднего обращения;





была у него же на постновогоднем приеме с награждением сотрудников госСМИ;

сидела в президиуме на ВНС;





неоднократно выступала на госТВ, где отстаивала госфлаг (говорила, что берет под ним медали, предлагала тем, кто не хочет выступать под ним, поменять страну) и называла «настоящими болельщиками» тех, кто «поддерживает, не смотря на то, что происходит в стране»;





возлагала цветы на 9 мая в слабо подходящей для такого мероприятия длины юбке.





Как же без такой спортсменки от НОК на Олимпиаде?





Что принесет Мирончик-Ивановой озвученный ей прыжок за 7 метров?

Это будет вполне топовый по мировым меркам показатель – в нынешнем году дальше отметки прыгали лишь четыре спортсменки в мире, Лучший признанный World Athletics результат в карьере Анастасии – 7.08 из 2012-го. Его повторение, конечно, было бы заходом на медаль, но может ли она сейчас так – большой вопрос.





Хотя Мирончик-Иванова вряд ли будет против повторить хотя бы прошлогодние 6,94 – это, может, и не заявка на великие единоразовые призовые от режима, но такой прыжок должен приносить место в топ-8 ОИ.





А это важно для другого вида денежных поступлений – регулируемой указом Лукашенко стипендии. В октябре 2019-го Анастасия стала пятой на ЧМ – и, по указу (там все расценки в бюджетах прожиточного минимума, но мы сразу переведем в рубли), до октября 2021-го может получать до 1900 рублей в месяц.





Олимпиада круче – даже за восьмое место могут два года с момента соревнований платить до 2186 рублей в месяц. Ну а если попасть на ОИ в топ-6, то, во-первых, стипендию могут платить аж четыре года, а во-вторых, сумма возрастает до возможных ежемесячных 3279 рублей.





Кажется, на Играх борьба может пойти не только за честь госфлага...