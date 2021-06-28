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Американка побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

21-летняя Сидни Маклафлин стала первой женщиной, которой удалось выбежать из 52 секунд в этом виде.

Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.

Она финишировала с результатом 51,90 секунды на отборочном олимпийском турнире в Юджине (США, штат Орегон). 21-летняя американка стала первой женщиной, которой удалось преодолеть дистанцию менее чем за 52 секунды. Предыдущее достижение было установлено на чемпионате мира-2019 в Дохе американкой Далайлой Мухаммад (52,16).

Прежняя рекордсменка тоже квалифицировалась на Олимпиаду-2020 в Токио, заняв второе место в забеге (52,42). Тройку замкнула Анна Кокрелл (53,70), которая тоже выступит на Токио.

Маклафлин является чемпионкой мира 2019 года в эстафете 4x400 метров и серебряным призером турнира в беге на 400 метров с барьерами. Также на ее счету золото молодежного чемпионата мира-2015 в беге на 400 метров с барьерами.
Источник: РБК
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