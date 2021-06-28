Бывший голкипер сборной Германии Рене Адлер запустил приложение, которое предназначено для помощи футболистам в поисках нового клуба. Об этом он рассказал изданию Bild.





Приложение под названием 11TransFair позволит игрокам самостоятельно устанавливать зарплатные требования, стиль игры и другие условия, всего предусмотрено более 20 характеристик. Помимо этого в приложении предусмотрены видеозвонки, чтобы у клубов была возможность подтвердить личность игрока, пишет РБК.





«Я называю это тиндером для футболистов и клубов, потому что мы тоже соединяем две стороны. Футболисты самостоятельно заботиться о будущем. Они больше не хотят полностью зависеть от работы своих агентов», — сказал Адлер.





Обозначить интерес к определенному варианту пользователь сможет, нажав на соответствующую кнопку. В случае, если интерес будет обоюдным, стороны получат возможность начать взаимодействие. По его словам, футболист и клуб получат возможность сохранять анонимность, пока не произойдет совпадение интересов.





Приложение будет бесплатным, однако в случае, если сделка состоится, то клуб, который подписал контракт с футболистом, должен будет заплатить комиссию в соответствии с рекомендациями ФИФА.





Адлер также отметил, что приложение уже доступно для установки на App Store и Google Play.





По мнению экс-футболиста, приложение позволит игрокам получить большее количество вариантов продолжения карьеры, в том числе за рубежом. «Игроки смогут найти лучшие варианты продолжения карьеры», — отметил экс-футболист. По его словам, на данный момент, выбирать из предложенных вариантов могут только известные футболисты. «Не каждый профессионал может выбирать из предложений, как абсолютные звезды Джошуа Киммих или Кевин де Брюйне, которые сами ведут переговоры», — сказал экс-голкипер.





Рене Адлер выступал за сборную Германии с 2008 по 2013 год, решение окончательно завершить карьеру он принял в 2019 году.



