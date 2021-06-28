Выход в следующую стадию чешской сборной удивил, так как фаворитом противостояния выступала дружина Нидерландов. Пожалуй, ключевым моментом игры стала красная карточка, показанная игроку «апельсиновых» Маттейсу де Лихту. Защитник пытался предотвратить выход один на один Патрика Шика. Стараясь предотвратить голевую угрозу, де Лихт сыграл рукой. Главный арбитр встречи россиянин Сергей Карасев прибег к помощи видеоповтора и вынес неутешительный для нидерландцев вердикт – удаление. Это случилось в начале второго тайма. Сборной Чехии понадобилось всего 13 минут, чтобы забить: Томаш Голеш после подачи углового удачно сыграл головой (1:0).





Тренерский штаб команды Нидерландов рискнул убрать защитников и усилить нападение. Однако команда пропустила второй. Это Голеш выдал отличный пас на Шика, который не промахнулся (2:0). С таким счетом встреча и завершилась. Добавим, что дружина Нидерландов за весь поединок так и не нанесла ни одного удара в створ ворот соперников. В четвертьфинале (3 июля) чехи сразятся с еще одним открытием турнира – датчанами.





Сложили свои полномочия действующие (пока) чемпионы Европы португальцы. Команда в хорошем состоянии подошла к противостоянию с одним из фаворитов турнира командой Бельгии. Начало встречи лучше провел Роналду. Только Диогу Жота упустил две возможности вывести свою дружину вперед. Зато полузащитник соперников Торган Азар дальним ударом застал врасплох вратаря Руй Патрисиу (1:0). Сколько не старались во втором тайме португальцы, но толком взломать мощную защиту оппонентов не смогли.









Когда же в редкие моменты оборона сбоила, ошибки партнеров подчищал вратарь Тибо Куртуа. Благодаря характеру и не без помощи фортуны бельгийцы все же вышли в четвертьфинал. Правда, без неприятностей для победителей матча не обошлось. Два ключевых игрока – Кевин де Брейне и Эден Азар – покинули поле досрочно из-за травм. И большой вопрос: смогут ли далее парни помочь команде. А соперниками по четвертьфиналу станут проявившие себя с лучшей стороны итальянцы (2 июля).









В понедельник на чемпионате Европы-2020 пройдет еще 2 матча 1/8 финала:





19:00 – Хорватия – Испания;





22:00 – Франция – Швейцария.





Фото: gettyimages.com







