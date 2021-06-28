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Футболисты БАТЭ поддержали травмированного капитана Драгуна. "Трымайся, Стас!"

БАТЭ разгромил "Торпедо-БелАЗ" (3:0) в матче 14-го тура высшей лиги.

"Трымайся, Стас!". Футболисты БАТЭ поддержали травмированного капитана Драгуна  
БАТЭ разгромил "Торпедо-БелАЗ" (3:0) в матче 14-го тура высшей лиги.

Футболисты борисовчан перед встречей поддержали капитана Станислава Драгуна, который получил тяжелую травму — разрыв крестообразных связок и выбыл на длительный период.


К сожалению, поединок с торпедовцами хозяева проводили без Станислава Драгуна, перенесшего операцию на крестообразных связках. На построение перед началом игры наша команда вышла в майках с надписью "Трымайся, Стас!". А с видеоэкранов «Борисов-Арены» звучали слова поддержки от Сергея Корниленко, Игоря Стасевича, Алексея Баги, Ренана Брессана, Егора Филипенко, Дмитрия Баги и Михаила Сивакова. В свою очередь, болельщики на трибунах поддержали Драгуна продолжительными аплодисментами. Эта победа — тебе, капитан!" — говорится в сообщении БАТЭ.
fcbate.by
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