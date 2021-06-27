+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Ислочь" сыграла вничью с "Минском"

Волки не знают побед на протяжении восьми матчей.

Ислочь - Минск. Фото: Ислочь

В матче 14-го тура высшей лиги "Ислочь" на своем поле поделила очки с "Минском" — 1:1.

В середине первого тайма Егор Богомольский открыл счет, оказавшись самым расторопным в штрафной соперника. Спустя девять минут Волки восстановили равенство на табло усилиями Олега Патоцкого.

Во второй половине командам не удалось вырвать победу.

Таким образом, безвыигрышная серия "Ислочи" составляет уже восемь матчей с учетом кубковой игры. Команда Артема Радькова занимает 11-е место в таблице, набрав 15 баллов.

Минск с 20 очками располагается на шестой позиции.

Высшая лига. 14-й тур 
Ислочь — Минск — 1:1 (1:1)

Голы: Патоцкий, 32 — Богомольский, 23
Источник: Влад Воронин
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]