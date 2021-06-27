Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио
Американская теннисистка Серена Уильямс на пресс-конференции перед стартом турнира Большого шлема Wimbledon заявила, что не примет участия в летней Олимпиале-2020 в Токио.
"Меня нет в списке участников", - приводит слова Уильямс The Guardian.
Она сказала, пишет interfax.by, что приняла соответствующее решение "по множеству причин".
"Я не хочу вдаваться в подробности сегодня. Может быть в другой день. Простите", - заявила Уильямс.
Ранее от участия в ОИ-2020 отказались испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим.
Серена Уильямс является четырехкратной (три раза - в одиночном разряде) олимпийской чемпионкой, 38-кратной (23 раза - в одиночном разряде) победительницей турниров Большого шлема.
16:29 27/06/2021
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