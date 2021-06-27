Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио





"Меня нет в списке участников", - приводит слова Уильямс The Guardian.





Она сказала, пишет interfax.by, что приняла соответствующее решение "по множеству причин".









"Я не хочу вдаваться в подробности сегодня. Может быть в другой день. Простите", - заявила Уильямс.





Ранее от участия в ОИ-2020 отказались испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим.





Серена Уильямс является четырехкратной (три раза - в одиночном разряде) олимпийской чемпионкой, 38-кратной (23 раза - в одиночном разряде) победительницей турниров Большого шлема.







