Александра Герасименя высказалась о задержании велосипедистов на триатлоне
Руководитель фонда спортивной солидарности (BSSF) Александра Герасименя прокомментировала задержания велосипедистов прямо во время соревнований по триатлону в Минске. Напомним, трое парней были остановлены на велоэтапе троеборья, одного из них милиционер грубо сбросил с велосипеда.
"BSSF неоднократно предупреждал белорусскую и международную спортивную общественность об опасности проведения в нашей стране каких-либо спортивных мероприятий, передает Еврорадио. "Минский триатлон 2021" стал тому подтверждением: во время велозаезда были арестованы три участника соревнований, среди которых также был и представитель организаторов.
Это прямое доказательство того, что в стране, в которой "не до законов", ни одному участнику, спортсмену, делегату или организатору соревнований не может быть гарантирована безопасность и неприкосновенность. Беспредел силовиков не признает никаких авторитетов: слететь с велосипеда от удара дубинкой по голове может как рядовой кандидат в мастера спорта, так и победитель Олимпийских игр. Ну или брат победителя Олимпийских игр.
Именно о возможности таких инцидентов мы предостерегали представителей международных федераций и МОК во время кампаний по переносу чемпионата мира по хоккею и других турниров. К сожалению, оказались полностью правы", — пишет Герасименя у себя в Facebook.
Высказался о задержаниях велосипедистов и основатель Sports.ru Дмитрий Навоша: "С тремя арестованными на дистанции триатлонистами записали видосы в стиле Кадырова – и отвезли на Окрестина прямо в "велосипедках", даже одежду забрать не дали. А потом недоумевают и негодуют, что у страны отобрали все международные турниры".
Медиаменеджера возмущает отсутствие реакции со стороны других участников соревнований — "тех, кто типа "внеполитики", кого ежедневный беспредел будто бы не касается. Едут себе дальше по дистанции на фоне арестов прямо по ходу гонки".
15:03 27/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение