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Футбольный агент Валерий Исаев написал 510 писем политзаключенным

Своим достижением Валерий Исаев поделился в фэйсбуке. На это у него ушло чуть больше месяца.


«Ну все, сегодня последние 10 писем по списку сайта штаба Бабарико. С уверенностью могу сказать, этот проект самый полезный, информативный и актуальный. Узнал очень много нового о Беларуси. Не думал, что в такой маленькой стране столько не столь отдаленных мест, пишет НН.

Начал писать 12 мая с пяти писем в день. Хотелось быстрее закончить — последние дни по 25. Закончил 23 июня. 510 конвертов и открыток, 5 гелевых стержней. За все время 12 ответов. 3 возврата и сразу были указаны на конверте очень радостные причины — «освобожден». Третий конверт вернулся с надписью «адресат по указанному адресу не находится», письмо Витольду Ашуроку… Всем 12 ответил уже как близким, по-другому нельзя отвечать на то, что там написано.

Надеюсь, проект в ближайшее время не будет увеличиваться количественно. Особенно буду ждать возвраты с причиной невручения — освобождение. И, конечно, отвечу каждому с надеждой, что обратный адрес будет указан домашний», — написал Исаев в своем посте. 
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