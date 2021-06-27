Хоккеист НХЛ сражался за Кубок Стэнли со сломанной ногой

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Алек Мартинес играл со сломанной ногой. Он рассказал об этом сам, В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс"играл со сломанной ногой. Он рассказал об этом сам, пишет life.ru, добавив, что это было бы невозможным без мастерства врачей.





"Они невероятно работали, чтобы дать мне возможность выйти на лёд и сражаться вместе с ребятами. Большое им спасибо", — приводит слова хоккеиста журналист Джесси Грейнджер в "Твиттере".





Мартинес является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014 годы). В прошлом году он уже был травмирован — получил перелом руки, последствия которого оказались гораздо серьёзнее, чем ожидал хоккеист. В этот раз в полуфинале, когда он играл с переломом ноги, со счётом 2:4 "Вегас" проиграл "Монреалю". В решающей серии "Монреаль" выйдет на лёд с клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг". 29 июня в Тампе состоится первая встреча финала Кубка Стэнли. Затем команды турнира сразятся 1, 3 и 6 июля. Дополнительные встречи в случае такой необходимости пройдут 8, 10 и 12 июля.







