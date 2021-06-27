Белорусский боец поднялся на пьедестал с бело-красно-белым флагом





Белорусский боец поднялся на пьедестал с национальным бело-красно-белым флагом, а также флагом Украины. Это Артем Кузьмич, ветеран Сил Специальных Операций Украины, пишет charter97.org, со ссылкой на телеграм-канал Partyzan.





Парень родом из Беларуси, но с 2014 года защищал независимость Украины. 2 года назад он получил тяжелое ранение, в результате которого потерял ногу.





Это никак не остановило белoруса и уже через несколько месяцев он вернулся на службу в качестве инструктора. Те, кто в ССО проходил обучение у него, не сразу даже понимали, что их наставник имеет инвалидность - Артем не давал спуску ни курсантам, ни себе.





Сейчас Артем единственный спортсмен с ампутацией, который победил на всеукраинском турнире по джиу-джитсу! Он не ищет легких путей и соревнуется наравне со здоровыми спортсменами. А еще активно поощряет собратьев, которые также получили ранения, идти в спорт и в любом случае не сидеть сложа руки. Шутит, что отсутствие ступни в джиу-джитсу - это даже преимущество, потому что удается удачно выкручиваться при некоторых приемов.