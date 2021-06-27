



Санкции, пишет Трибуна, которые в начале июня в Департаменте по авиации называли «беззубым укусом» для «Белавиа», как оказалось, вызвали месячные потери авиаотрасли на уровне более 10 миллионов долларов.





Ударили ограничения на перелеты и по белспорту. «Юность» уже исключили из числа участников розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов-2021/2022 – официально как раз по логистическим причинам. В футболе до такого не дошло – клубы из Беларуси сыграют в еврокубках. Но УЕФА поставил условие: если из страны соперника невозможен прямой чартер в нашу страну, домашние матчи переносятся на нейтральные поля (и проводятся без зрителей). Результат – в стартовых для себя раундах как минимум три беларусских клуба на родных стадионах не сыграют. А где же тогда?





«Шахтер» – Белград





Солигорский «Шахтер», которому играть с болгарским «Лудогорцем», слухи отправляли, например, в Химки, но, судя по дальнейшим новостям, «горняки» выбирали между Белградом и Калининградом. Впрочем, вариант с матчем в России изначально был под вопросом: работал только в случае, если из города перенесли бы матч за Суперкубок России, который запланирован на 17 июля. И, похоже, он остался на месте. Вечером 25 июня стало официально известно – «домашняя» игра чемпионов Беларуси все же пройдет в Сербии.





В российском регионе беларусский клуб мог бы сыграть на построенном к чемпионату мира 35-тысячном стадионе «Калининград» или «Балтике» (считается старейшей среди действующих арен России) – в Сербии же предложение куда скромнее. Матч пройдет на стадионе «Чукарички», принадлежащем одноименному белградскому клубу. Арена вмещает чуть более четырех тысяч зрителей и была реконструирована в 2013 году.





«Лудогорцу» такой матч будет вполне удобен (лететь всего 500 км), а вот как «Шахтер» доберется до Сербии – тот еще вопрос: 21 июня страна как кандидат на вступление в ЕС также запретила допуск в свое воздушное пространство беларусских самолетов. Представители режима, к слову, стали напоминать Сербии о подаренных ей пару недель назад военных самолетах, но отмены запрета не добились.





«Топедо-БелАЗ» – Казань





Среди вариантов для принятия «Копенгагена» для жодинцев называли также Химки и Калиниград – но реальнее был вариант с Тулой. Правда, там «автозаводцам» отказали. Но они все равно нашли место для игры в России – как сообщает портал Football.by, с большой долей вероятности это будет Казань.





В городе есть пара стадионов, способных заменить Жодино домашнюю арену. Центральный стадион Казани построен в 1960 году и находится в самой живописной части города: недалеко от площади Тысячелетия и стен Казанского кремля. Долгое время арена являлась домашней для «Рубина» (периодически клуб выступает на «Центральном» и сейчас), а в 2013 здесь прошел прошёл легкоатлетический турнир Универсиады. Стадион обладает третьей категорией УЕФА.





Универсальный футбольный стадион «Ак Барс Арена» появился в Казани в 2013 году все к той же летней Универсиаде — здесь прошли церемонии закрытия и открытия турнира. Кроме того, стадион принял чемпионат мира по водным видам спорта-2015 (да, прямо внутри чаши устраивали бассейн), матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018, а в 2023 примет Суперкубок УЕФА. Ныне домашний стадион «Рубина», рассчитанный на 45379 зрителей, обладает высшей, четвертой категорией УЕФА. Правда, такой и снять дороже – так что мы сомневаемся, что в Жодино выбрали его, а не «Центральный».

















«Динамо» Брест – Батуми





На самый дальний перелет на «домашний» матч решились в брестском «Динамо» – чешскую «Викторию» собираются принять в грузинском Батуми на открытом всего год назад городском стадионе. Новенькая арена вмещает 20000 зрителей и обошлась почти в 44 миллиона долларов, а право назвать стадион продали на днях на аукционе за 2,75 млн долларов.









Первая официальная игра должна была состояться здесь еще летом прошлого года, однако, долгожданного матча все еще не случилось – сперва из-за коронавируса, после из-за обнаружения ошибок, допущенных в процессе проектировки и строительства. Однако это не помешало местным властям официально открыть стадион – торжественное мероприятие прошло (как неожиданно) прямо перед парламентскими выборами в октябре 2020-го. Вправду привести стадион в норму планируют как раз к началу июля.

Весной стадион попал в традиционный опрос портала StadiumDB, который выявляет лучшую новую спортивную арену в мире. В этом опросе среди двадцати других батумский стадион занял почетное шестое место, опередив спортивные арены в таких странах как США, Япония, Великобритания, Китай и Швейцария.





Занятно, что на этой же арене вполне может сыграть и БАТЭ – но гостевой матч: борисовчане во втором раунде Лиги конференций сыграют с победителями пары «Тре Пенне» из Сан-Марино и как раз батумского «Динамо». Если грузины пройдут первых соперников, то 22 июля в Батуми отправятся борисовчане, а 29 июля – уже брестчане. А вот если сан-маринцы будут сильнее, то БАТЭ явно станет четвертой командой из Беларуси в поиске нейтрального поля под «домашку»





Ну и небольшие подсчеты: от Солигорска до Белграда по прямой – 1033 км, от Жодино до Казани – 1344 км, от Бреста до Батуми – 1786 км. Выходит, что в сумме домашние матчи белклубов будут отстоять от собственно домашних стадионов более чем на 4 тысячи километров.