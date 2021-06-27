Болельщик своим плакатом спровоцировал массовый завал на 1-м этапе Тур де Франс
Тур де Франс-2021 стартовал с неприятного инцидента – на первом этапе за 45 км до финиша случился массовый завал.
Фото: Pixabay
Один из болельщиков, пишет gazeta.ua, пересек ограничительную черту и выставил свой плакат. Гонщик, ехавший в пелотоне, не заметил картонку и врезался в нее.
Велосипедист рухнул под колеса другим участникам, что повлекло за собой большой завал.
09:11 27/06/2021
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