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Болельщик своим плакатом спровоцировал массовый завал на 1-м этапе Тур де Франс

Тур де Франс-2021 стартовал с неприятного инцидента – на первом этапе за 45 км до финиша случился массовый завал.

Фото: Pixabay

Один из болельщиков, пишет gazeta.ua, пересек ограничительную черту и выставил свой плакат. Гонщик, ехавший в пелотоне, не заметил картонку и врезался в нее.



Велосипедист рухнул под колеса другим участникам, что повлекло за собой большой завал.
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